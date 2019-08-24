Политика Диалог Зеленского с Путиным: в Кремле сделали неожиданное заявление

2019-08-24 08:34 210

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о начале диалога между президентами Украины и РФ.

По его словам, его развитие выражается в "определенных контактах".

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными.

Кроме того, он также отметил, что в скором времени президент России Владимир Путин сделает "важное заявление".

"Путин сделает важное заявление. В самое ближайшее время оно будет опубликовано", — добавил Песков.

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