Украина видео Шествие Достоинства в День Независимости Украины: онлайн-трансляция

2019-08-24 09:03 126

 

24 августа, в День Независимости Украины, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского пройдет официальное Шествие Достоинства, которое будет проводиться вместо военного парада. По Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ, а также медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в Шествии Достоинства примут участие глава государства и другие представители руководства страны.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, шествие призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы.

Напомним, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

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Украина

видео Шествие Достоинства в День Независимости Украины: онлайн-трансляция 2019-08-24 09:03 126
В Украине установили размер абонплаты за коммуналку: названы цены 2019-08-24 08:41 180
Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Независимости 2019-08-24 08:26 114
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