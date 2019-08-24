Политика Волкер: США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате

2019-08-24 09:09 84

Соединенные Штаты Америки в случае необходимости готовы подключиться к переговорам нормандской четверки .Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет The Baltic Times.

По словам американского дипломата, Вашингтон полностью поддерживает нормандский формат.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем нормандский формат", - отметил Волкер.

Также он подчеркнул, что главной проблемой в урегулировании конфликта на Донбассе остается Россия.

Кроме того он выразил надежду, что смена политического класса в Украине побудит РФ изменить свое поведение.

"Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия", - заявил Волкер.