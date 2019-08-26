Политика Сегодня вступили в силу новые санкции против РФ - детали второго пакета мер

2019-08-26 19:30 180

26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Напомним, первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием были введены год назад.

Ограничительные меры второго этапа санкций включают в себя противодействие США выдаче кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются).

Как отметили аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group, эти исключения смягчают эффект санкций.

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