Экономика МВФ снизил комиссию по кредитам - Киев сэкономит до 700 миллионов долларов

2024-10-15 13:35

Международный валютный фонд принял решение о снижении уровня комиссий для развивающихся стран, в частности для Украины, что позволит нашему государству сэкономить до 700 миллионов долларов за пять лет. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ, представитель Украины Владислав Рашкован.

Решение включает сокращение таких сборов, как charges, surcharges и commitment fees, влияющих на общую стоимость полученных ресурсов. Уменьшение комиссий в среднем на 36% приведет к сокращению годовых доходов МВФ на 1,2 млрд долларов.

Благодаря этому решению годовые расходы Украины на пользование ресурсами МВФ снизятся на 130 млн долларов, а за следующие пять лет ожидается общая экономия на уровне 650-700 млн долларов.

Для Украины уменьшение комиссий составляет около 38-39%, что является даже большим показателем, чем для других стран.

Как отметил Рашкован, это решение стало "результатом сложных переговоров", поскольку МВФ является организацией, функционирующей на основе консенсуса. В процессе обсуждения проявились разные интересы стран-доноров и стран, получающих финансовую помощь.

Несмотря на желание некоторых государств, включая Украину, добиться еще большего снижения комиссий, это решение стало компромиссом.

"Что дальше? А дальше ключевые экономики мира (и их центробанки) справились с инфляцией, и потому центробанки начали цикл снижения ключевых ставок, потому и базовая ставка кредитования очень скоро начнет быстро снижаться с максимумов, на которых она была последний год. Это еще дополнительно снизит стоимость ресурсов МВФ для Украины", - добавил Рашкован.