Экономика В Украине впервые за время войны отмечен рост рынка ипотечного кредитования

2024-01-24 11:21

Українські банки у листопаді 2023 року видали 937 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд гривень. Про це повідомив Національний банк.

Вказано, що це на 13,4% більше за кількістю і на 13,7% більше за сумою, ніж у жовтні минулого року.

"Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми єОселя", – заявив регулятор.

Загалом про видачу нової іпотеки в листопаді повідомили сім банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася – до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видали:

  • у Києві і Київській області – 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу)
  • у Львівській області (50 договорів на 90 млн грн)
  • у Вінницькій області (52 договори на 81,2 млн грн)
  • у Рівненській області (46 договорів на 69,1 млн грн)
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