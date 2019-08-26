Украина Обострение на Донбассе: снова погиб солдат ВСУ, четверо раненых

2019-08-26 10:12 159

На Донбассе боевики нарушили режим перемирия 7 раз, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Как сообщает пресс-служба Минобороныв секторе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов.

Неподалеку Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Трижды в районе Водяного и вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела. Вблизи Шумив – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. В районе Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов, 4 украинских военнослужащих ранены, во время эвакуации один погиб.