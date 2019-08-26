Политика Экс-конгрессмен бросил перчатку Трампу: "Хулиган и трус не может быть президентом"

2019-08-26 17:29 99

Ведущий ток-шоу, экс-конгрессмен из Иллинойса Джо Уолш стал вторым республиканцем, который посоревнуется с Дональдом Трампом за выдвижение его кандидатуры для участия в выборах на пост президента США в 2020 году.

Уолш раскритиковал Трампа, который имеет сильную поддержку среди республиканцев, как хулигана, который не подходит для должности президента.

"Он хулиган, он трус, и кто-то должен сделать ему вызов", - сказал Уолш.

Он получил место в Палате представителей от Иллинойса в качестве кандидата от Республиканской партии в 2010 году, но во время переизбрания в 2012 году он проиграл демократу Тэмми Дакворту. Покинув Конгресс, он стал ведущим ток-шоу в Чикаго.

До этого времени бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд был единственным республиканцем, который пытался посостязаться с Трампом за пост президента, но его кандидатура пока не обрела популярности.

Бывший конгрессмен США от республиканцев, губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд заявил в июле, что рассматривает возможность соревноваться за право быть избранным на должность главы государства.