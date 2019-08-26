Политика Экс-конгрессмен бросил перчатку Трампу: "Хулиган и трус не может быть президентом"

2019-08-26 17:29 99

Ведущий ток-шоу, экс-конгрессмен из Иллинойса Джо Уолш стал вторым республиканцем, который посоревнуется с Дональдом Трампом за выдвижение его кандидатуры для участия в выборах на пост президента США в 2020 году. 

Уолш раскритиковал Трампа, который имеет сильную поддержку среди республиканцев, как хулигана, который не подходит для должности президента.

"Он хулиган, он трус, и кто-то должен сделать ему вызов", - сказал Уолш.

Он получил место в Палате представителей от Иллинойса в качестве кандидата от Республиканской партии в 2010 году, но во время переизбрания в 2012 году он проиграл демократу Тэмми Дакворту. Покинув Конгресс, он стал ведущим ток-шоу в Чикаго.

До этого времени бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд был единственным республиканцем, который пытался посостязаться с Трампом за пост президента, но его кандидатура пока не обрела популярности.

Бывший конгрессмен США от республиканцев, губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд заявил в июле, что рассматривает возможность соревноваться за право быть избранным на должность главы государства.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Белом доме дали понять, что дешевых товаров из Китая больше не будет

2019-08-26 14:16 234

Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7

2019-08-26 13:15 402

Трамп отменяет закон, который считается основой для американской мечты

2019-08-25 12:00 714

В МИД раскрыли детали будущей встречи Трампа и Зеленского

2019-08-25 10:00 663

Еще новости в разделе "Политика"

Экс-конгрессмен бросил перчатку Трампу: "Хулиган и трус не может быть президентом"

2019-08-26 17:29 99

Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7

2019-08-26 13:15 402

Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате

2019-08-26 12:43 960

Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали

2019-08-26 11:13 1260
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Экс-конгрессмен бросил перчатку Трампу: "Хулиган и трус не может быть президентом" 2019-08-26 17:29 99
Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7 2019-08-26 13:15 402
Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате 2019-08-26 12:43 960
Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали 2019-08-26 11:13 1260

Лента

17:29 Экс-конгрессмен бросил перчатку Трампу: "Хулиган и трус не может быть президентом"
16:31 КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ
15:28 За выходные из Турции в Грецию переплыли более 160 мигрантов
14:45 Популярный пляж Барселоны эвакуировали и закрыли из-за бомбы 1939 года
14:16 В Белом доме дали понять, что дешевых товаров из Китая больше не будет
13:44 Министр культуры подал в отставку из-за гибели подростков в давке на концерте
13:15 Трамп устроил серьезный скандал на саммите лидеров G7
12:43 Стало известно время и место переговоров по Донбассу в нормандском формате
12:14 Как изменился в августе тариф на газ для населения - сколько платить
11:42 Майдан в Гонконге: полиция применила огнестрельное боевое оружие