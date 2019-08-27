Украина фото Во Львове разыскивают оставившего около отеля заряженный гранатомет

2019-08-27 11:14 144

Во Львове возле входа в отель на проспекте Черновола был обнаружен гранатомет с зарядом, пригодным для взрыва. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области

Сообщение о предмете, похожем на гранатомет, недалеко от входа в вестибюль отеля "Львов", поступило из службы "102" в Галицкое отделение полиции Львова около 02:40.

"В ходе осмотра указанного месяца происшествия сотрудниками полиции изъят продолговатый цилиндрический предмет, похожий на "РПГ 22 "Нетто" с боевым зарядом внутри", - говорится в сообщении.

При экспертном исследовании гранатомета было подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Кроме того, поскольку действия неустановленного лица создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, их дополнительно квалифицировали по статье "террористический акт".

Решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области. Досудебное расследование находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.

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