Политика Трамп заявил, что Путин захватил Крым, банально перехитрив Обаму

2019-08-27 14:12 177

Президент США раскритиковал недальновидность своего предшественника, который не сумел остановить аннексию украинского полуострова. Трамп уверен, что у Обамы была возможность не допустить того, чтобы РФ оккупировала Крым.

"Обаму перехитрили. Они (власти РФ) "присоединили" Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Биаррице после саммита G7.

По его словам, то, что Обама допустил присоединение Крыма, "очень плохая" вещь. "Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: "Извините, ребята! Я сделал ошибку", - добавил Трамп.

Также он указал, что Крымский полуостров имеет важное стратегическое значение, поскольку Россия может размещать там свои подлодки.

"Крым был аннексирован во время президентского срока Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них есть подлодки", - добавил президент США.

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