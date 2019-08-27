Политика Волкер вернул Зеленского на Землю: президенту напомнили об обязательствах Киева

2019-08-27 15:14 123

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашигнтон ждет от Киева скорейшего формирования нового правительства и реализации задекларированных намерений перед визитом президента Зеленского в США.

"Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые объявлял господин Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сегодня, пока формируется правительство. Это и обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем", - заявил Волкер в эфире канала Прямой.

По словам Волкера, Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что новый парламент еще не начал работать.

"Это произойдет уже в ближайшие недели, и тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим тесно работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив", - добавил спецпредставитель США.

"И мы бы хотели, чтобы во время визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - сказал Волкер.