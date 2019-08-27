Политика Макрон признал, что Евросоюзу придется считаться с мнением Китая

2019-08-28 21:36 129

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.

По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав".

"Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - добавил Макрон.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя. Страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.