Политика Скандальные российские ракетные комплексы С-400 прибыли в Турцию

2019-08-28 18:29 270

Начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию.

"Начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолет прибыл из России на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Поставки будут продолжаться в течение месяца", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.

Ранее США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 в связи с приобретением Анкарой С-400.

Напомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.