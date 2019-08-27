Политика Климкин: G7 потеряла солидарность в своем отношении к РФ

2019-08-27 21:00 87

Ранее сообщалось, что Россию могут пригласить для участия в следующем саммите G7, но только в качестве гостя

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что страны "Большой семерки" потеряли солидарность в своем отношении к России. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к РФ. Это печально. Но главное — сохранить солидарность действий в отношении РФ. Иначе, это будет мегазагроза. И для Украины. И прежде всего G7", — написал Климкин.

Ранее сообщалось, что Россию могут пригласить для участия в следующем саммите G7. Однако она может быть только в качестве гостя.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поддержал возврат России в G7 накануне очередного саммита "Большой семерки", который состоится с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока РФ не вернет Крым и не прекратит военные действия на Донбассе, не может быть речи о ее возвращении в ряды стран "Большой семерки".

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия против возвращения России в G7.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выступил против возвращения России в ряд стран "Большой семерки".

Владимир Зеленский также в четверг вечером пообщался по телефону с президентом Европейского совета Дональдом Туском, который заверил украинского президента в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции.

Напомним, Россию исключили из клуба "Большой восьмерки" после аннексии Крыма в 2014 году.