Украина Нафтогаз спрогнозировал цену на газ на конец года

2019-08-27 21:30 96

 

Холдинг намерен продавать газ в ноябре-декабре на 3,5 тысячи гривен дороже, чем в конце лета.

Нафтогаз ожидает, что в ноябре-декабре цены на газ для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) будут в размере 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана компании.

Отмечается, что цены на этот период рассчитаны в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867.

При этом в записке сообщается, что цена газа по ПСО с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа без стоимости входа в газотранспортную систему Украины.

Отмечается, что цена для потребителей, которые не попадают под действие ПСО устанавливается Нафтогазом самостоятельно и составит 7 479,6 гривен/тыс. куб. м (без НДС).

Напомним, 5 июня правительство приняло постановление, которым обязали Нафтогаз не повышать цены на газ для населения.

С тех пор Кабмин несколько раз обязывал Нафтогаз снизить стоимость газа. В целом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25% - до 4640 гривен за тыс. кубометров без НДС.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что газ для населения в отопительный сезон не должен стоить больше, чем в августе, поскольку закуплен по низким ценам.

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Украина

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