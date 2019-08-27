Политика Болтон заявил, что США пытаются отговорить Украину от сотрудничества с Китаем

2019-08-27 22:00 27

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон намерен убедить Украину отказаться от сотрудничества с Китаем, пишет Европейская правда.

"Мы планируем говорить о ряде транзакций (Украины с Китаем, - ред.), я не хочу концентрироваться на одной", - прокомментировал Болтон информацию о том, будут ли США пытаться заблокировать продажу завода Мотор-Сич.

Также американский дипломат выразил надежду, что украинская сторона учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах.

"Украина будет принимать свое решение, но возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан", - подчеркнул Болтон.

Вместе с тем он напомнил, что и в США, и в Украине есть система одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, и они исходят из принципа, по которому контракты, угрожающие нацбезопасности, блокируются.

"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути", и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции", - подчеркнул советник Трампа.

При этом он отказался комментировать что будет, если Украина проигнорирует рекомендации партнеров. По словам Болтона, существует вероятность коррупционной составляющей: "Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят".