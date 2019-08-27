Политика В аэропорту Киева задержали Богатыреву

2019-08-27 20:02 258

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Национальной полиции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" и передана Нацполиции", - рассказал собеседник агентства.

Издание "THE NEWSROOM", также на источники в правоохранительных органах, сообщает, что Богатырева сегодня прилетела из Минска после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако, она была задержана, т.е. с розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Информацию о задержании экс-министра подтвердил глава МВД Арсен Аваков.

"Да, задержали", - сказал он в комментарии "Українським Новинам".

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

ГПУ 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении Богатыревой в связи с тем, что она находилась за пределами Украины.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении.