Политика Коломойский заговорил о новых выборах в случае выхода депутатов из партии Слуга народа

2019-08-28 15:46 219

Украинский олигарх Игорь Коломойский прогнозирует внеочередные парламентские выборы через год. Об этом он заявил в интервью "Цензор.net".

В ответ на вопрос, что может стать причиной досрочных парламентских выборов, Коломойский сказал: "Только одно - если "слуги народа" начнут бл..довать. А они будут точно бл..довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент".

Вместе с тем олигарх уверен, что "есть группа риска, но большая часть "Слуг народа" все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить, и это будет сильным фактором влияния".

Также олигарх допускает, что под риском выхода из наибольшей парламентской фракции около сотни людей.

"Паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены", - прогнозирует Игорь Коломойский.

По его словам, если из фракции "Слуга народа" выйдет сто нардепов, "тогда через год в Украине будут новые выборы - только уже на базе полностью пропорциональной системы".

Напомним, партия "Слуга народа" на пминувших выборах получила в парламенте 254 мандата, а это приблизительно 60% от общего числа.

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