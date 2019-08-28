Политика Освобожденного сегодня журналиста Кирилла Вышинского могут обменять на узников Москвы

2019-08-28 13:40 294

Киевский апелляционный суд в среду, 28 августа, освободил главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Cуд изменил меру пресечения Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное обязательство. На изменение меры пресечения журналисту согласилась прокуратура.

Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал, что по первому требованию будет являться на заседания суда.

Вскоре журналист может быть обменен на одного из украинцев, заключенных в России. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник, знакомый с процессом.

"Кирилла Вышинского вскоре обменяют на кого-то из украинских заключенных", - сказал собеседник агентства.

В то же время он уточнил, что в официальных списках на обмен с РФ Вышинского нет. Он может быть вывезен на территорию России неофициальным путем, через посольство РФ.

Тем временем, сам Кирилл Вышинский при выходе из здания суда в комментарии Вестям заявил, что не намерен соглашаться на обмен, поскольку не является виновным.

"Я повторюсь: я с первых дней говорил, что нет и речи об обмене. Я ни в чем не виноват. Не являюсь осужденным человеком. Это некий политический акт", - пояснил Вышинский.

Он также поделился с журналистами, какие у него планы на ближайшее будущее. В частности, он хочет помыться в горячей воде, поскольку в Лукьяновском СИЗО была только холодная.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в подрывной информационной деятельности и в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокат Вышинского ранее заявлял, что его подзащитный не собирается признавать вину.

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