Украина Украинцы вдвое больше потратят на школьную форму

2019-08-29 16:30 132

Дороже всего родителям будет стоить школьная одежда - средний чек на школьную форму в этом году вырос на 50%. Канцтовары за год почти не изменились в цене.

В 2019 году средний чек школьного гардероба увеличился на 50%: одеть мальчика в школу обойдется в среднем в 1510 гривен, а девочку - в 1660 гривен. Об этом свидетельствуют данные OLX в четверг, 29 августа.

"Самый дорогой элемент гардероба - обувь, на OLX она стоит 370 грн в среднем. На канцелярию же придется заложить около 500 грн", - сказано в сообщении.

В прошлом году средний чек на школьную одежду был меньше примерно наполовину, подчеркнули аналитики. В 2018 году комплект одежды для мальчика стоил 1000 грн в среднем, в этом году стоимость основных вещей в школу для мальчика составляла 1510 грн.

"Сюда вошли пара брюк, обуви, две рубашки и спортивный костюм с кроссовками. Дороже всего обойдутся кроссовки, средняя цена на OLX составляет 340 грн в среднем и спортивная форма - 300 грн. Однако можно сэкономить и приобрести спортивную б/у обувь за 200 грн и форму за 150 грн", - говорится в аналитике.

Что касается девочек, для них школьный гардероб в 2019 году обойдется на 150 грн дороже.

"Комплект из 2-х блузок, юбки, обуви, сарафана, спортивной формы и кроссовок стоит около 1660 грн. В прошлом году родителям девочек это стоило около 1105 грн. Самой дорогой вещью из комплекта стала обувь. Новая обойдется на OLX в 490 грн, а б/у можно найти за 250 грн", - подсчитали в OLX.

В этом году средний чек на канцтовары составляет в среднем 516 грн.

"Сюда входят 2 шариковые ручки, 2 обычные карандаши, набор цветных карандашей, дневник, линейка, 10 тетрадей, фломастеры и набор для рисования (акварельные краски и альбом). Дороже всего обойдутся фломастеры - 70 грн в среднем, набор цветных карандашей и дневник. Их цена составила 50 грн", - отмечают аналитики.

В прошлом году средний чек на стандартный набор канцтоваров почти не отличался и составлял около 500 грн.

"В прошлом году можно было выбрать как новый рюкзак, так и б/у в хорошем состоянии за 300 грн, в этом году средняя стоимость составляла около 355 грн. Новая сумка для спортивной обуви обойдется в 80 грн. Можно сэкономить почти половину суммы, если брать такую ​​же вещь, но подержанную", - отмечают аналитики.

Напомним, что в прошлом году на линейке в Николаеве упали в обморок четыре первокурсницы.