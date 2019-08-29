Политика Андрей Загороднюк назначен министром обороны — краткое досье на нового главу ведомства

2019-08-29 19:45 234

 

Экс-руководитель Проектного офиса реформ Министерства обороны Андрей Загороднюк назначен 314 голосами Верховной Рады главой этого ведомства. НВ публикует краткую справку о новом министре.

Андрей Загороднюк родился в 1977 году. Имеет два высших образования, которые получил в Оксфордском университете (специальность — финансы), а также Киевском национальном университете (правоведение).

Является основателем и генеральным директором компании Дискавери — буровое оборудование (Украина), занимающейся проектированием, изготовлением и сервисным обслуживанием буровых установок и являющейся дочерним подразделением лондонского предприятия Discovery Industrial Services Ltd.

В сентябре 2015 года Загороднюк возглавил Проектный офис реформ Министерства обороны Украины при министре Степане Полтораке.

Является членом Наблюдательного совета Укрнафты, более 40% акций которой принадлежат структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.

5 июля 2019 года назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, а 9 июля — членом Наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

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