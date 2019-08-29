Политика Чтобы спать спокойно - Загороднюк рассказал о реформе украинской армии

2019-08-29 23:00 186

Назначенный сегодня, 29 августа, министром обороны Андрей Загороднюк во время своего выступления в Раде назвал свои главные приоритеты на должности главы министерства. В частности, новоизбранный министр хочет завершить реформу украинской армии.

"Приоритет номер один - повернуть государственную политику лицом к простому военнослужащему. Очень остро стоит вопрос комплектации, увольнений, спецобеспечения, дисциплины. И насколько военнослужащие видят себя в ВСУ", - сказал он с трибуны парламента. По его словам, давно уже пора перейти от слов к делу - к реформированию. "Нам надо действительно преобразовать армию к стандартам НАТО", - отметил он в качестве второго приоритета. Третий приоритет - это добропорядочность. "Все знают, что в армии воруют, и люди устали от этой проблемы. Армия должна быть без коррупции", - подчеркнул он.

По словам Загороднюка, главная функция армии - "чтобы наши граждане могли спать спокойно".

Напомним: Андрей Загороднюк - бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уорвик и в Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.