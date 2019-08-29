Политика Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках

2019-08-29 20:30 162

 

Одними из первых решений новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука будут кадровые перестановки.

Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом сессионном заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа.

Гончарук уточнил, что в ближайшие месяцы будут уволены главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и другие неэффективные руководители ведомств.

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвям сидят персонажи, которые до сих пор "пилят! наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы", – сказал он с трибуны.

Алексей Гончарук обещает провести оценку эффективности работы чиновников.

"Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем – на выход сразу", – сказал он.

Кроме того, Гончарук с трибуны Верховной Рады рассказал о главных экономических задачах своего правительства.

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