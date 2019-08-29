Политика Новый Кабмин уехал на первое заседание

2019-08-29 23:57 114

Новоизбранный Кабинет министров Украины уже сегодня, в четверг, проведет свое первое заседание. Об этом, сразу после перерыва в заседании Верховной Рады, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, президент прервал процедуру увольнения генпрокурора Луценко и попросил Раду отпустить новоизбранный Кабмин на свое первое заседание. Его предложение встретили аплодисментами (как, впрочем, и слова об увольнении Луценко).

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства.

Однако какие вопросы будут рассматриваться, ни Зеленский, ни новоизбранный премьер не сообщили. Транслировать их первое заседание также не будут.

Напомним, что сегодня Верховная Рада нового созыва на первом же заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука, которого ранее утвердила в должности.