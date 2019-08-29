Политика Новый глава МИД Украины поразил заявлением о Крыме и Донбассе: «Мы имеем полгода»

2019-08-30 00:05 123

 

Новоиспеченный министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что возвращение Крыма и мир на Донбассе станут его приоритетами на посту и назвал условие амнистии для террористов

С соответствующим заявлением выступил политик перед голосованием за его кандидатуру на первом заседании новой Верховной Рады в четверг, 29 августа.

«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 – это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. При подвижках по урегулированию ситуации на Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», – сказал он.

Пристайко также подчеркнул, что Украина «не может и не будет» вести «бесконечные переговоры в разных форматах» по урегулированию ситуации на Донбассе. «Нам нужны мир и стабильность. Это все то, что крадет у нас война», – отметил он.

 Новый глава МИД выразил надежду, что реализация предложенных ранее президентом Владимиром Зеленским шагов позволит открыть новую страницу мирного процесса на востоке Украины.

«Есть Россия – есть агрессор. Вместе с этим мы должны понять, чтоб не только мы об этом говорили, но и наши партнеры. Это и будет задачей дипломатической службы», – добавил он.

а кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел проголосовали 310 народных депутатов.

Напомним,новым премьер-министром стал Алексей Гончарук. За него проголосовали 290 народных избранников. Примечательно, что Гончарук стал самым молодым главой правительства в истории Украины, ему всего 35 лет.

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