Политика Новый глава МИД назвал внешнеполитические приоритеты Украины

2019-08-30 06:55 399

 

Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о приоритетах Украины во внешней политике. В своем выступлении в Верховной Раде он назвал главными задачами восстановление мира на Востоке и деоккупация и возвращение Крыма.

"Нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромышленного производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность - это то, что крадет у нас война", - сказал министр.

"Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом, остаются без изменений. Это ЕС и НАТО. Тут все понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее - одного политического решения", - отметил он. Пристайко также подчеркнул, что Украина может использовать опыт и финансовые ресурсы этих организаций.

В то же время он отметил, что не стоит слишком надеяться на западных политиков. Министр считает, что Украине стоило бы поучиться у европейцев соблюдать свои интересы.

"Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как "Северный поток-2" постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним", - сказал Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что в Раде выбрали нового главу МИД Украины.

 

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