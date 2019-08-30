Политика Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение

2019-08-30 07:14 207

 

За проголосовали 363 депутата, против - 0, воздержались - 1

Народные депутаты Верховной Рады девятого созыва рассмотрели проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203.

Народные депутаты приняли проект постановления о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№1095). За проголосовали 363 депутата, против - 0, воздержались - 1, не голосовали - 29.

В предварительных выступлениях многие народные депутаты настойчиво рекомендовали, после принятия законопроекта в первом чтении, доработать его, чтобы впоследствии его принятие не было обжаловано в Конституционном суде.

Данным законопроектом изымаются два абзаца статьи 80 Конституции, обуславливающие неприкосновенность народных депутатов, а именно: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" и "Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Новая редакция данной статьи Конституции предлагается в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Этот законопроект был внесен фракцией БПП и пятым президентом Петром Порошенко в Верховную Раду предыдущего созыва.

В партии Слуга народа называли своими первыми шагами в парламенте снятие неприкосновенности с народных депутатов, президента и судей; закон об импичменте; закон об отзыве народного депутата; закон о народовластии; закон о следственных комиссиях.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского рассказали, когда будет решен вопрос с депутатской неприкосновенностью

2019-08-27 17:30 690

Пожар в отеле "Токио Стар": суд принял решение по скандальному владельцу

2019-08-20 19:30 1131

видео В ЦИК приняли решение о роспуске окружной комиссии на 210 округе

2019-08-16 19:44 1728

Узнал из СМИ: Безсмертный отреагировал на решение Зеленского

2019-08-13 21:30 1248

Еще новости в разделе "Политика"

Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка: что о нем известно

2019-08-30 08:00 93

Украинские моряки уже в Киеве — родные

2019-08-30 07:54 141

Обмен пленными: в сети показали список людей, которых отпустила Россия

2019-08-30 07:45 192

Макрон срочно ночью позвонил Зеленскому из-за Путина: «Договорились…»

2019-08-30 07:23 447
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка: что о нем известно 2019-08-30 08:00 93
Украинские моряки уже в Киеве — родные 2019-08-30 07:54 141
Обмен пленными: в сети показали список людей, которых отпустила Россия 2019-08-30 07:45 192
Макрон срочно ночью позвонил Зеленскому из-за Путина: «Договорились…» 2019-08-30 07:23 447

Лента

08:00 Новым генпрокурором стал Руслан Рябошапка: что о нем известно
07:54 Украинские моряки уже в Киеве — родные
07:45 Обмен пленными: в сети показали список людей, которых отпустила Россия
07:30 Новолуние 30 августа: как правильно провести этот день
07:23 Макрон срочно ночью позвонил Зеленскому из-за Путина: «Договорились…»
07:14 Депутатская неприкосновенность: принято историческое решение
07:00 Гончарук представил новый состав Кабинета министров: 281 нардеп проголосовал "за"
06:59 Рада определила 66 законопроектов как неотложные: среди них - об импичменте и уменьшении количества депутатов
06:55 Новый глава МИД назвал внешнеполитические приоритеты Украины
06:46 Сенцов, моряки и другие политзаключенные возвращаются домой?