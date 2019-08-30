Политика Макрон срочно ночью позвонил Зеленскому из-за Путина: «Договорились…»

2019-08-30 07:23 444

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому в ночь на пятницу, 30 августа

О телефонном разговоре сообщили в Елисейском дворце.

В частности, французский лидер рассказал Зеленскому о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Фор-де-Брегансон, а также о результатах переговоров на саммите стран «Большой семерки».

«С прицелом на саммит глав государств и правительств «нормандского формата» в сентябре, он [Макрон] напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Также Макрон поздравил своего украинского коллегу с утверждением Верховной Радой Алексея Гончарука на посту премьера Украины.

“Двое президентов согласились поддерживать тесный контакт”, — подытожили у Макрона.

Ранее сообщалось, что президент Эммануэль Макрон сделал акцент на России во время ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа.

Он заявил послам, что «Европа исчезнет», если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении РФ.

«Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам», — сказал он.

Лидер Франции акцентировал на том, что новые санкции — «не в наших интересах». Он сказал, что пришло время «переосмыслить наши отношения с Россией». По его словам, необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы избежать новой холодной войны.

«Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе… ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется», — отметил президент Франции.