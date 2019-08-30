Политика Волкер поздравил Украину с новым Правительством

2019-08-30 10:30 153

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер поздравил членов новоназначенного Кабинета министров Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Волкер поздравил Премьер-министра Алексея Гончарука, а также и других назначенных министров, подчеркнув, что Вашингтон поддержит их в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны.

"Поздравляю Премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал он.