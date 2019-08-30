Политика ГБР обыскивает телеканал Суспильный

2019-08-30 11:37 111

Обыски проводят в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины и ее руководителя Аласании, пишут СМИ.

Госбюро расследований при сопровождении СБУ проводит обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook в пятницу, 30 августа.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО НСТУ, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

В свою очередь, источник в ГБР подтвердил данную информацию Українським Новинам.

"Обыски в НОТУ и у (Зураба) Аласании", - сказал он.

Напомним, 31 января, Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с Аласанией. 1 июля он восстановился в должности через суд.