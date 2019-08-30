Политика Минздрав вместо Супрун возглавил "человек Радуцкого" без диплома врача: кто она

2019-08-30 16:00 642

 

Новым главой Министерства здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая – эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в скандальной переписке нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал "своим человеком".

Близкий к Скалецкой человек в целом позитивно оценил ее деятельность, но отметил, что она очень зависима от влияния отдельных людей, в том числе и Радуцкого, пишет "BBC Украина".

"Будет ли Зоряна свадебным генералом? А по своей натуре она ним и есть, она лидер, у нее есть хребет. Она энергичная, имеет хорошие знания и быстро принимает решения. Вопрос, кто и как будет определять заместителей министра здравоохранения? Кто будет курировать закупки лекарств?" – подметил собеседник агентства.

Скалецкая активно принимала участие в теле- и радиоэфирах, высказывалась о медреформе и критиковала ее в части "недостаточной коммуникации с врачами". Однако, по словам источника, в ее заявлениях, кроме конструктива, был и популизм.

Также известно, что ранее Скалецкая была замужем за нардепом VIII созыва от БПП Александром Черненко, с которым у нее двое общих детей.

Медицинского образования новая глава Минздрава не имеет. У нее есть два диплома – Киево-Могилянской академии и польского университета Марии Складовской-Кюри.

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