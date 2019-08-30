Политика Министр для ветеранов. Кто такая Оксана Коляда и чем она займется

2019-08-30 17:30 150

 

В новом правительстве совместили два министерства: по делам ветеранов и временно оккупированных территорий

Министром по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стала Оксана Коляда. Эта сфера для нее не нова - до назначения она занимала должность замминистра по делам ветеранов. Правда, теперь в новом ведомстве будут совмещены функции двух министерств - по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. На должность главы объединенного ведомства Коляду рекомендовал Союз ветеранов.

Образование и карьера

38-летняя Коляда - выпускница Львовского института внутренних дел, магистр права.

С 2003 по 2015 работала в структурах МВД. В 2013-м получила сертификат международного тренингового проекта "Женщина в полиции".

Коляда имеет звание полковника запаса - в 2015-2017 годах она служила в ВСУ. Работала начальником коммуникаций и прессы Минобороны в рамках проекта Реформы госкоммуникации при поддержке британского правительства. В 2016 - 2017 годах Коляда организовала спецкурсы для журналистов, работающих в зоне проведения АТО. Эффективность этого проекта была оценена международными наблюдателями, опыт их создания изучали представители ряда стран НАТО, эксперты ОБСЕ.

В 2016 году Коляда возглавила рабочую группу Комитета реформ Минобороны по разработке системы стратегических коммуникаций в Вооруженных Силах Украины.

Оксана Коляда - председатель общественного союза "Дом ветерана".

В марте 2019 года ее назначили замминистра в новосозданном Министерстве по делам ветеранов.

Цели и перспективы

Коляда декларирует продолжение курса на социализацию ветеранов.

При этом сами ветераны, по словам экс-министра, а теперь - депутата от БПП Ирины Фриз, против объединения функций двух министерств. "Ветераны не поддерживают такое объединение. Я, как первый министр по делам ветеранов, не поддерживаю это объединение, поскольку это кардинально разные вещи. Потому что у функционала Минветеранов совсем другие задачи и миссии, в отличие от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ", – заявила она на первом заседании Рады нового созыва.

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