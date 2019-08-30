Украина С 1 сентября в метро начнут обустраивать туалеты

2019-08-30 18:30 156

 

Новые государственные строительные нормы по обязательному устройству туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции вступают в силу с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в сложных условиях при реконструкции станций возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

В пресс-службе также отметили, что "устройства туалетов для пассажиров в метро - это базовый элемент инфраструктуры и безусловно он должен быть в современном европейском государстве".

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