Политика Сколько зарабатывает и чем владеет новый премьер-министр Украины

2019-08-30 19:00 486

 

Новый премьер-министр Алексей Гончарук указал в декларации за 2018 году 1,851 млн грн доходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию Гончарука.

По данным декларации, Гончарук за 2018 год получил 60 772 грн заработной платы по основному месту работы в Общественной организация “Офис эффективного регулирования”. Доход от предпринимательской деятельности — 1 789 972 грн и 634 грн доходов на банковский счет.

Кроме того, он задекларировал 89 617 грн на счетах в “УниверсалБанк” и 68 744 грн в “Альфабанк” и 100 тыс. грн 84 тыс. долл и 36 тыс. евро наличности.

Также, согласно декларации новый премьер-министр арендует Квартиру в Киеве площадью 74 кв. м, а сам зарегистрирован в Чернигове в квартире площадью 71 кв. м.

Гончарук принадлежит автомобиль Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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