Политика Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль

2019-08-30 15:38 831

 

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву на днях сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне.

Об этом «Главкому» стало известно от нескольких источников.

На сегодня Гонтарева находится в одной из больниц Лондона.

По имеющейся информации, жизни Гонтаревой ничего не угрожает, хотя она получила переломы различной степени тяжести.

Напомним, эксглава Национального банка Украины Валерия Гонтарева с октября 2018 живет в столице Великобритании Лондоне, где она работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики. По словам Гонтаревой, она вместе с сыном арендовала в Лондоне «маленькую двухкомнатную квартиру».

Гонтарева до марта 2018 возглавляла Национальный банк Украины.

В начале августа 2019 Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемого по делу Курченко. Тогда бывшая глава НБУ заявила, что не пойдет на допрос, а следователей ждет в Лондоне.

Перед этим бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский в одном из интервью заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину «частным порядком». В ответ Гонтарева заявила, что считает это заявление олигарха угрозой.

На этой неделе заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов сообщил, что «суд дал санкцию на принудительный привод Гонтаревой на допрос по делу о соучастии в хищении и перевод в офшоры средств «Укроборонпрома».

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