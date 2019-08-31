Политика Путин уготовил Зеленскому капкан: «цинично использует…», озвучена главная опасность

2019-08-31 08:36 342

Владимир Путин всеми силами пытается загнать в тупик президента Украины Владимира Зеленского, цинично используя при этом пленных

Об этом пишет издание Insider

Как известно, Украина и РФ согласовали список обмена пленными еще неделю назад, но Владимир Путин внезапно выдвинул дополнительное условие: Киев должен выдать экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу об уничтожении MH17.

Как утверждают источники, глава государства Владимир Зеленский может внести Владимира Цемаха в обменный список, ведь это позволит вернуть в Украину Олега Сенцова и украинских моряков. Но подобный шаг может спровоцировать недовольство со стороны Нидерландов, где скоро стартует суд по делу MH17.

Как известно, Владимир Цемах является гражданином Украины и РФ не имеет права требовать его обмена, ведь по официальной версии никаких российских «Буков» в том районе не было вовсе. Также известно, что в список обмена Владимир Путин потребовал внести семь ГРУшников, участвовавших в ряде покушений на офицеров СБУ, хотя ранее Кремль отрицал причастность к этим инцидентам.

Среди включенных на обмен с РФ есть и Юлия Прасолова, которая подложила взрывчатку под автомобиль офицера СБУ Александра Хараберюша. Если выдача Цемаха и ГРУшников Кремлю произойдет, то это может стать опасным прецедентом для Киева.

Арестованные враги будут осознавать, что их обменяют, поэтому откажутся от дачи показаний. Более того, Кремль начнет активно засылать своих разведчиков на территорию Украины. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский оказался перед сложной дилеммой: он может одним решением испортить отношения с цивилизованным Западом и расстроить общественность, которая с нетерпением ждет возвращения украинских военнопленных.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин сорвал обмен пленными с Украиной. Мнение о затягивании обменом пленными между РФ и Украиной озвучил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, Путин намеренно заводит ситуацию на такие информрубежи, когда будет логичным и возможным «подтолкнуть» власти Украины к выгодной для себя расстановки в обмене.

«Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха — командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга МН-17». Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блок-посты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах он является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по «Боингу», который начнется в Нидерландах в 2020-м году», — объяснил главную хитрость Путина журналист.