Политика Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты

2019-09-01 10:30 783

 

В графике поездки Майка Пенса в Польшу заложено время для встречи с Владимиром Зеленским

1 сентября вице-президент США Майкл Пенс планирует провести в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Несмотря на то, что ранее в Белом доме уклонились от ответа насчет возможных переговоров, это подтвердили в графике польской поездки Пенса, который заменит Дональда Трампа на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Встреча с Зеленским должна начаться в 15:40 по киевскому времени. Сколько она продлится – неизвестно, но следующее мероприятие у вице-лидера США запланировано на 18:10.

Напомним, что изначально в Варшаве, где и пройдут основные памятные церемонии, ожидали приезда президента США Дональда Трампа. Однако 29 августа он сообщил об отмене визита из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан". Вместо себя он делегировал в Польшу Пенса.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский уже начал двухдневный визит в эту страну. Он провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой, с которым обсудил урегулирование украинско-польских претензий исторического прошлого стран, а также выразил уверенность в содержательности последующих зарубежных визитов.

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