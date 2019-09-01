Украина Атака магнитных бурь 1 сентября: как защитить свое здоровье

2019-09-01 13:00 834

В Украине 1 сентября ожидается серьезная магнитная буря уровня G1, которая может воздействовать на метеозависимых людей, вызывая головную боль и недомогание во всем организме.

Магнитная буря 1 сентября

Как уведомляет лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря по уровню считается слабой - G1. Бури первого класса могут приводить к сбою техники и работе космических аппаратов, вызвать миграцию у животных или плохое самочувствие у людей.

Недомогание у человека может проявляться и ощущаться по-разному. Некоторые люди могут испытывать сонливость, пониженное давление, беспричинную усталость. Другие, наоборот, проявляют эмоциональное возбуждение, подвержены приступам агрессии, бессоннице. В период сильных бурь могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания.

Геомагнитные колебания вызывает солнечная активность. Вспышки на Солнце рождают звездную пыль, которая разлетается в стороны. Иногда заряженные солнечные частицы проступают в окрестности нашей планеты.

Магнитные бури в сентябре

В сентябре больше не предвидится вспышек на Солнце, поэтому сильных магнитных бурь не будет, кроме первого числа месяца. При этом геомагнитные колебания достигнут 5 баллов и в интенсинвую бурю не перерастут.

Как защитить здоровье

Официальная медицина и наука не признают влияния магнитных бурь на организм человека. Механизм связи солнечной активности с ухудшением здоровья требует дополнительных исследований. Медики уверены, что погода не влияет на боль в спине и суставах. Однако неофициально допускается, что если у человека слабый иммунитет либо есть предрасположенность к какому-то заболеванию, есть риск ухудшения самочувствия. В этом случае советуют выполнить ряд простых рекомендаций:

Исключить из еды сахар и соль, жирную или жареную пищу. Не пить алкоголь. Употреблять больше воды, зеленого чая, компота и морса;

Отрегулировать часы бодрствования и сна. Лучше ложиться спать около 22:00 - 23:00, во время сна проветривать комнату. Во время работы также по возможности можно делать перерывы, позволить себе послеобеденный сон;

Физические нагрузки лучше ограничить или перенести занятия спортом на другой день;

Проводить больше времени на свежем воздухе;

Постараться контролировать эмоции, успокаивать себя;

Ограничить использование смартфонов, компьютеров.