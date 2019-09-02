Украина Украинские школы в ближайшие усиленно охраняют Нацполиция и СБУ

2019-09-02 14:45 102

Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно охраняют школы в Украине во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей стране.

"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество − впервые правоохранители обеих служб работают совместно", − сообщила Гитлянская, передает ТСН