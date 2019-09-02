Политика В новом Кабмине уверяют, что уже закрыли одну из главных коррупционных лазеек

2019-09-02 11:14 867

Министр Кабинета министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет заявил о первой победе в борьбе с рейдерством в Украине.

"Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЕДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", - написал он в Facebook в понедельник, 2 сентября.

По словам чиновника, часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственники или директора в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают.

"В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - пояснил Дубилет.

Кроме того, у бизнесменов появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию онлайн.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялась по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели", - написал Дубилет.