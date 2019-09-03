Украина Кабмин хочет продавать украинскую землю иностранцам

2019-09-03 20:30 285

 

Иностранцы получат доступ к рынку украинской земли после снятия моратория. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире “Свободы слова”.

Для этого иностранцам ставят лишь одно условие: зарегистрировать юрлицо в Украине. Ни о каких других ограничениях, которые бы определили приоритетность права на выкуп за украинцами — премьер не озвучил.

“Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги”, — заявил Гончарук.

Против такой идеи Кабмина выступили профильные ассоциации. Всеукраинский аграрный совет обращает внимание, что россияне — тоже иностранцы, некоторые из них даже имеют гражданство других стран, например, Британии.

“Или мы хотим, чтобы нашу землю скупил Путин? Чтобы украинские аграрии стали наемниками российских олигархов на украинской земле? Видимо, они все вместе будут работать на благо Украины так, что аграрное ВВП и валютная выручка возрастет еще больше. Получается, что рынок земли — это вопрос не только каждого гражданина, но и вопросы национальной безопасности нашего государства”, — считает глава ВАС Андрей Дикун.

Учитывая, что землю можно будет продать только один раз, Всеукраинский аграрный совет категорически против продажи земли иностранцам.

“Требуем ввести изменения в первый раздел Конституции и запретить продажу земли иностранцам в любой форме раз и навсегда. Земля Украины должна принадлежать народу Украины и точка”, — заявили аграрии.

Наплыва спекулянтов опасаются и в УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

“В прошлую пятницу члены ассоциации, руководители сельскохозяйственных предприятий с общим земельным банком около 7 млн га, провели встречу для обсуждения основных вопросов снятия моратория, а именно возможного доступа на наш рынок финансовых спекулянтов с дешевым ресурсом, но отсутствием намерений, опыта и возможностей обрабатывать украинскую землю после вступления в собственность. Это, по нашему мнению, является угрозой национальной безопасности”, - заявил Президент ассоциации Алекс Лисситса.

Журналист и политический эксперт Янина Соколовская в свою очередь не исключает, что еще до открытия рынка земли власть будет дестабилизировать роботу украинских агропредприятий — держателей крупнейших земельных банков с целью выкупа земель за бесценок.

“Если представить, что работа таких агрохолдингов, как Кернел или МХП, будет дестабилизирована, лишившись возможности сдавать свои участки в аренду, владельцы паев будут вынуждены продавать землю. А мы знаем, что все операции купли-продажи будут осуществляться исключительно через Государственный земельный банк. Проще говоря, у селян начнут скупать землю за бесценок, а потом, через тот же Госзембанк перепродавать новоявленным промышленным латифундистам уже за существенно большие деньги. Если цель борьбы Зеленского и тех, кто за ним стоит, с „коррупцией в агросекторе“ именно такая, тогда вполне логично, что на данный момент Президенту выгодно максимально расшатать и дестабилизировать рынок”, — подытожила Янина Соколовская.

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