Украина Вызов скорой помощи: к кому не приедут врачи

2019-09-03 21:30 195

 

Практически каждому человеку хотя бы раз приходилось вызывать "скорую". Однако, очень часто могли отказать в вызове, ссылаясь на то, что случай "не экстренный".

Так, исходя из этого, в Украине "скорая" может приехать только в том случае, если человек умирает или за короткое время может стать инвалидом. Несмотря на это можно позвонить диспетчеру и узнать, что дальше делать. Если у ребенка поднялась температура - это не будет экстренным случаем, а если это сопровождается сыпью - экстренный.

Также есть важный момент - оказать первую помощь медики могут только после вызова. К примеру, если вы увидите возле подъезда экипаж скорой помощи и сообщите о случае - есть вероятность, что вас попросят позвонить диспетчеру и вызвать "скорую".

Был случай, что я спускалась в метро и увидела человека, который внезапно упал на ступеньках. Когда подбежала, чтобы помочь - у него со рта пошла пена. Я быстро поднялась, чтобы попросить помочь людей и увидела экипаж скорой помощи. Сообщив о случае, они спокойно продолжили пить кофе, заявив, что не помогут пока не поступит сообщение диспетчеру, - рассказала киевлянка Марина

Если человеку резко стало плохо, нужно позвонить на "103". Диспетчер может вас переключить на консультацию с врачом, например, педиатром, или может сам вас проконсультировать, что вам делать, чтобы дождаться утра и сходить в поликлинику по месту проживания.

"На протяжении всего вечера мне было плохо. Ночью резко начал болеть живот и поднялась температура. Это все сопровождалось тошнотой и слабостью. Когда позвонили в скорую, диспетчер сообщила, что этот случай не экстренный и она может только соединить с терапевтом. Врач порекомендовал выпить обезболивающее, легче не стало. Утром пришлось пойти в ближайшую клинику на консультацию, где сообщили, что скорее всего это аппендицит. За прием пришлось заплатить 300 гривен, после чего вызвали "скорую" с такими же симптомами. После нескольких часов мучений сделали операцию", - сказала киевлянка Наталья.

Так, рекомендуем ознакомиться со списком симптомов, при которых, вероятнее всего, вам откажут в вызове.

Для того, чтобы не приходилось вызывать "скорую", рекомендуем внимательно следить за состоянием здоровья и регулярно проходить обследование. Так вы значительно уменьшите риск серьезных заболеваний.

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