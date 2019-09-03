Украина В Кабмине рассказали, насколько повысят зарплату педагогам

2019-09-03 22:00 150

 

Кабинет министров Украины опубликовал текст постановления об увеличении заработной платы педагогам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В тексте указано, что начиная с 2020 года педагогическим, научно-педагогическим и наученным работникам увеличат оклады.

Таким образом, до 2023 года, размер оклада работников низкой квалификации должен составлять четыре прожиточных минимума, установленных на этот год. Сейчас это 1 936 гривен, однако, насколько он изменится неизвестно.

Кроме этого, размер оклада самого низкого по квалификации работника образовательной сферы должен быть ниже на 25%.

До 2023 года размер выплат будут повышать поэтапно:

  • с 1 января 2020 года наименьший оклад педагогов должен составлять два с половиной размера прожиточного минимума;
  • с 1 января 2021 года три размера прожиточного минимума;
  • с 1 января 2022 года три с половиной размера прожиточного минимума;
  • с 1 января 2023 года четыре размера прожиточного минимума.
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