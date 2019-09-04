Политика У Зеленского признали, что приняли закон Порошенко из-за сильной спешки

2019-09-04 08:39 363

Верховная Рада Украины приняла закон о снятии неприкосновенности с депутатов авторства Порошенко, чтобы сэкономить время.

"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально кто его принял", - пояснил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада окончательно внесла изменения в Конституцию, ограничив неприкосновенность народных депутатов. За законопроект № 7203 проголосовали 373 народных депутата.