Украина Виновницу смертельного ДТП в Харькове мажорку Зайцеву погнали по этапу

2019-09-04 10:41 228

Приговоренную к 10 годам лишения свободы по делу смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской обл.

Об этом сообщает "Комментарии. Харьков", ссылаясь на собственные источники, еще одного участника ДТП Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29.

Напомним, ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

Версия защиты Зайцевой: в ДТП виноват водитель Touareg, который двигался на желтый свет светофора. Защита Дронова это обвинение опровергает, заявляя, что водитель ехал на зеленый свет. В начале ноября Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан"). По этой же статье обвиняют и Елену Зайцеву. Суд Харькова назначил Зайцевой и Дронову по 10 лет лишения свободы, признав их виновными.