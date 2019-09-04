Политика Кабмин уволил ряд чиновников

2019-09-04 16:30 63

Вместе с Кличко и Супрун также уволили ряд заместителей министров бывшего Кабинета министров.

Правительство на заседании в среду, 4 августа, приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА, а Ульяну Супрун с должности и.о. Минздрава. Об этом после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы обратились с представлением к Офису президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает и назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в новом парламенте", - осообщил он.

При этом Гончарук отметил, что вместо Кличко уволил бы так называемого "смотрящего за Киевом" Вадима Столара.

"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например. Но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать невозможно", - заявил премьер.

Он также подчеркнул, что киевская власть не покончила с коррупционной практикой.

"В Киеве до сих пор есть группы влияния, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. Если усилить Кличко менеджером, который был бы способен сопротивляться этим группам, это положительно отразится на киевлянах", - добавил Гончарук.

Кроме Кличко и Супрун также были уволены ряд заместителей министров бывшего Кабинета министров.

"Мы уволили большое количество заместителей министров, которые работали в прошлом правительстве. Это не какой-то конфликт - это нормальный процесс, поскольку команда меняется, и большая часть заместителей министров ушла, мы их уволили. Также мы переназначили ряд заместителей министра в Министерстве финансов, поскольку министр осталась работать из прошлого правительства. Мы доверяем этой команде. И намерены с ней работать", - отметил Гончарук.

Очередное заседание Кабмина может состояться в пятницу.