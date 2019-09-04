Украина Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований

2019-09-04 17:00 411

 

Для украинцев, которые получают субсидии все изменится с 1 октября 2019 года

Правительство внесло ряд изменений в правила получения субсидий, а команда Президента анонсировала изменение критериев для назначения субсидий. В итоге, Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Соответствующее постановление было принято на правительственном заседании 14 августа 2019 года.

Кроме этого, появилась информация, что с 1 октября 2019 года изменится порядок предоставления субсидий населению.

В частности, было принято решение, кому не предоставят субсидий за новыми правилами:

— если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир во многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов. Кроме жилищных помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают трое и больше детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство;

— если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда). Это не касается транспортных средств, полученных бесплатно или приобретенных на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения.

— субсидию не назначат одновременно по зарегистрированному месту жительства лица и по месту его фактического проживания.

Также ранее сообщалось, что с целью упрощения порядка назначение жилых субсидий правительство несколько раз в год меняет закон.

 В результате страдают простые украинцы, которые не видят никакого упрощения в получении скидки от государства. В 2015 году изменения вносились 6 раз, в 2016-м — 3, в 2017 — 4, 2018-м — 5 раз, в текущем — уже дважды.

По словам эксперта, в результате таких манипуляций со стороны правительства скромный на первых порах документ превратился ныне в сложночитаемого монстра, который занимает в эквиваленте 38 страниц печатного текста.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Раде хотят обязать украинцев покупать SIM-карты по паспорту

2019-09-03 21:00 540

Минздрав вместо Супрун возглавил "человек Радуцкого" без диплома врача: кто она

2019-08-30 16:00 20178

фото КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН

2019-08-28 09:40 5571

КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ

2019-08-26 16:31 3603

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине появится новый праздник

2019-09-04 20:30 66

Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований

2019-09-04 17:00 411

К концу недели новый Кабмин примет важное решение по оплате услуг ЖКХ

2019-09-04 13:44 384

фото В Тернополе взорвали ректора экономического университета и его жену

2019-09-04 11:42 459
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине появится новый праздник 2019-09-04 20:30 66
Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований 2019-09-04 17:00 411
К концу недели новый Кабмин примет важное решение по оплате услуг ЖКХ 2019-09-04 13:44 384
фото В Тернополе взорвали ректора экономического университета и его жену 2019-09-04 11:42 459

Лента

20:30 В Украине появится новый праздник
20:00 У Богдана появилась первая заместительница
19:41 22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами»
19:30 Больше, чем у Зеленского: Богдан снова отличился, заставив президента завидовать
19:00 "Это незаконно": Кличко отреагировал на свое увольнение
18:30 На турецком курорте убили украинку: что о ней известно
18:00 В МИД Украины отреагировали на предложение Словении об "особом статусе" в ЕС
17:30 «I’ll be back». Уляна Супрун прокомментировала свое увольнение
17:00 Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований
16:30 Кабмин уволил ряд чиновников