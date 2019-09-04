Украина Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований

2019-09-04 17:00 411

Для украинцев, которые получают субсидии все изменится с 1 октября 2019 года

Правительство внесло ряд изменений в правила получения субсидий, а команда Президента анонсировала изменение критериев для назначения субсидий. В итоге, Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме, который введен в марте текущего года. Соответствующее постановление было принято на правительственном заседании 14 августа 2019 года.

Кроме этого, появилась информация, что с 1 октября 2019 года изменится порядок предоставления субсидий населению.

В частности, было принято решение, кому не предоставят субсидий за новыми правилами:

— если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир во многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов. Кроме жилищных помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, с которого назначается субсидия, проживают трое и больше детей, с учетом тех, над которыми установлена опека или попечительство;

— если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда). Это не касается транспортных средств, полученных бесплатно или приобретенных на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения.

— субсидию не назначат одновременно по зарегистрированному месту жительства лица и по месту его фактического проживания.

Также ранее сообщалось, что с целью упрощения порядка назначение жилых субсидий правительство несколько раз в год меняет закон.

В результате страдают простые украинцы, которые не видят никакого упрощения в получении скидки от государства. В 2015 году изменения вносились 6 раз, в 2016-м — 3, в 2017 — 4, 2018-м — 5 раз, в текущем — уже дважды.

По словам эксперта, в результате таких манипуляций со стороны правительства скромный на первых порах документ превратился ныне в сложночитаемого монстра, который занимает в эквиваленте 38 страниц печатного текста.