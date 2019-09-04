Политика В МИД Украины отреагировали на предложение Словении об "особом статусе" в ЕС

2019-09-04 18:00 216

 

Украина заинтересована в полноценном членстве в ЕС, а не в особом статусе. Таким образом пресс-секретарь Министерстве иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала предложение президента Словении предоставить Украине "особый статус" в Евросоюзе.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявила Зеленко.

При этом она подчеркнула, что посол Украины в Словении намерен встретиться с официальными представителями Любляны и напомнить о достижениях Украины на пути реализации стратегической цели - членства в ЕС и НАТО.

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