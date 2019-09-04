Политика "Это незаконно": Кличко отреагировал на свое увольнение

2019-09-04 19:00 195

 

По словам мэра, против него развернута масштабная кампания по дискредитации

Сегодня Кабмин дал добро на увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА и направил соответствующее представление в ОП. Теперь последнее слово за президентом.

Столичный градоначальник на решение Кабинета министров уже отреагировал. Заявил, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

"Такими действиями пытаются лишить права людей выбирать власть. Это неконституционно. Речь идет не лично обо мне, а об уничтожении местного самоуправления. То, что происходит, – незаконно. Против меня развернута широкая кампания по дискредитации", – заявил столичный градоначальник на брифинге в КГГА.

Также он отметил, что как избранный киевлянами мэр будет и дальше работать над теми изменениями, которые обещал воплотить в жизнь.

На вопрос об отношениях с застройщиком Вадимом Столаром, которого часто называют "смотрящим" за Киевом, Виталий Кличко ответил: "Никаких отношений нет. Я знаком со многими бизнесменами, со всеми политиками. Все решения принимаются в моем кабинете, и я несу за них ответственность".

Также Кличко перечислил свои достижения за последние годы. Это существенное увеличение бюджета, привлечение инвестиций, ликвидация "кнопкодавства" в Киевраде.

"Построили 26 садиков, восемь школ, отремонтировали 900 км дорог, обновили 360 парков, открыли бюджет, первыми внедрили систему Prozorro", – отметил Кличко.

Также он пообещал, что в любом случае останется киевским городским головой и будет отстаивать права киевлян на демократический выбор.

Напомним, с просьбой дать добро на увольнение председателя КГГА Офис президента обратился к Кабмину в июле. Глава ОПУ Андрей Богдан заявил о намерении президента Владимира Зеленского сменить руководителя Киевской горадминистрации либо снова ввести два поста — мэра столицы и главы КГГА. Разделение этих должностей, напомним, лишает избранного горожанами мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя в его ведении лишь вопросы Киеврады и представительские функции. Правда, Богдан отметил, что Виталий Владимирович может быть после увольнения переназначен, если дела в Киеве наладятся, но при этом его беспощадно раскритиковал.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

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