Политика У Богдана появилась первая заместительница

2019-09-04 20:00 147

 

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Дословно: "Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины".

Детали: Коваленко - № 34 в списке президентской партии "Слуга народа". Она стала первой женщиной среди заместителей руководителя ОП Андрея Богдана.

Первый заместитель Богдана - Сергей Трофимов. Среди других заместителей главы ОП – Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко.

Коваленко была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг.

Она председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

В Верховной Раде VIII созыва работала помощником-консультантом нардепа.

С 2014 года она активно занимается общественной деятельностью, в частности, в рамках развития Вооруженных сил.

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